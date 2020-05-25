罷韓公投將在6月6日登場，門檻約為57.5萬票。作家洛杉基認為，「台式民主」最奧妙的地方，就是只要用比敗選時更少的得票數，就能罷免高票當選的縣市長，他諷刺，這將讓「罷韓案例」變得十分勵志。

罷韓公投將在6月6日登場，高雄市選委會初步統計投票人數，同意罷韓需57萬5091人，才能通過罷免門檻；中選會也規定，從5月27日0時起禁止發布民調。

《寶島通訊社》今（25）日發布「高雄市長罷免投票」封關民調，統計結果約有70萬票贊成罷韓，已超過門檻的57.5萬票。

國民黨台北市議員羅智強認為，現在罷韓運動的人，就是希望能夠激化對立，增加投票率；如果大家不去投票，本身也就是一種投票，表達大家希望韓國瑜市長留任，不同意罷免的意願。

對此，作家洛杉基認為，「台式民主」最奧妙的地方，就是只要用比敗選時更少的得票數，就能罷免高票當選的縣市長。他諷刺，這樣將讓「罷韓案例」變得十分勵志。

洛杉基分析，所有縣市長候選人，一但敗選，只要找到外圍組織，立刻啟動罷免縣市長活動，2年後就可以用比敗選時所得更少票數，成功罷免對方，何樂而不為？

他也預期，如果罷韓能成功，讓選輸的陳其邁班師回朝，下一個目標自然是台中的盧秀燕；也來個「罷燕」活動，就能讓敗選的林佳龍再度回鍋當市長。

(中時電子報)