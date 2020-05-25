美中角力衝擊台股25日一度下殺逾百點、至10,719點，惟內資力尬外資賣超45.7億元，奮力推升指數翻紅，終場收在10,871點，自低點拉抬逾150點，並守住月線。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，國際間多空消息紛雜，疫苗研發進度正向，但美中貿易摩擦卻持續升高，台股未來短時間恐仍呈現震盪格局。

法人指出，疫情在歐美國家趨緩，除疫苗研發傳出正面消息外，美國各州也持續進行經濟重啟計畫，對美股帶來激勵，然華為禁令、美國商務部新一波對中國實體名單的公布，以及地緣政治緊張等，美中緊張局勢未除，成為變數。

在資金面上，三大法人25日持續賣超、金額達29.4億元，其中，外資賣超45.7億元、投信賣超2.4億元、自營商買超18.7億元，官股券商買超4.5億元，已連二買。

在技術面角度上，廖哲宏指出，指數從3月底波段低點一路回彈至今，已明顯面臨半年線壓力，短期內恐難出現有效突破，加上美中貿易摩擦持續升高，台股未來短時間內恐仍呈現震盪格局。

(工商 )