在時尚界呼風喚雨的美國版《Vogue》雜誌總編輯安娜溫圖（Anna Wintour）受訪時表示，新冠肺炎促使每個人重新思考時尚的意義，疫情可能終結低廉的快時尚時代。

安娜溫圖接受美國財經媒體CNBC專訪時，分享她對新冠肺炎疫情如何對時尚業造成長期影響的看法。她表示，整個時尚產業正重新思考時尚的含義和角色，包括降低對時尚推陳出新的速度的注意力，而這正是快時尚零售的核心。

安娜溫圖表示：「疫情讓產業暫停腳步，讓每個人重新思考時尚代表的意義。疫情是讓每個人放慢速度，生產少一點，讓世界愛上時尚的創意與熱情的機會，或許不那麼強調步調快速，和強調新的事物。」

安娜溫圖指出：「時尚應該能持久，應該能激起情感、留下回憶，應該有重大意義。所有在時尚界工作的人應該重新評估，如何做出最佳的呈現。」

新冠肺炎襲捲全球後，安娜溫圖預期消費者在購物時將更注重品牌，以及能反映自身價值和永續精神的設計師。「消費者將格外重視永續性，和關心所購買物品的價值。」

在疫情爆發之前，市場已經逐漸走向有意識地消費，消費者優先考量時尚的永續性，特別是年輕的消費者。專家表示，疫情只是加速這個趨勢發展。

時尚網站《Business of Fashion》近期深入研究疫情對時尚產業的影響，並特別聚焦在永續性。研究發現，未來消費者購物時將更為審慎，此舉可能導致「極度消費主義」（extreme consumerism）落幕。

《Business of Fashion》與管理顧問公司麥肯錫合作的報告指出，疫情將讓對永續性的重視化為對物質主義、過度消費和不負責任的商業行為的批判和討論，可能意味著「極度消費主義」終止。

(工商 )