日本首相安倍晉三25日傍晚宣布東京和4個府縣解除緊急狀態，意味著日本全面解禁。安倍同時表示，兩輪振興經濟方案規模合計超過200兆日圓，凸顯政府致力讓日本經濟重返正軌的決心。

安倍25日宣布東京、北海道、埼玉、千葉和神奈川解除緊急狀態。安倍表示，日本用1個半月的時間就能控制疫情，展現出「日本模範」的力量。不過安倍亦指出，若是確診率回升，將重啟防疫措施。

鑑於新冠肺炎疫情趨緩，日本大多數地區的社交距離限制已於5月14日解除，不過當時解禁的範圍並不包含東京等5個疫情較嚴重的地區。

日本政府繼4月推出117兆日圓紓困計畫後，考慮推出新一輪規模100兆日圓（約9,300億美元）的刺激經濟方案，最新計畫的經費來源為第二次追加預算。

日本政府因應疫情的紓困計畫規模，合計占日本國內生產毛額（GDP）的四成。

根據NHK電視台最新統計，截至目前，日本的新冠肺炎確診案例超過1.66萬人，死亡人數為839人，日本雖免於疫情大爆發，但疫情仍將日本經濟推入衰退，並讓安倍的支持率跌至歷史新低。

據《朝日新聞》最新民調顯示，安倍的支持率跌至29％，寫下他自2012年稍晚上任以來新低紀錄，且不支持率過半，達到52％。日本《每日新聞》的調查也出現相似結果。

日本為了控制新冠肺炎疫情，在1個半月前宣布進入緊急狀態。日本經濟再生大臣西村康稔25日稍早表示，日本政府得到專家的許可，解除其餘地區的緊急狀態。不過西村康稔亦表示，雖然政府解除緊急狀態，但分階段拓展經濟活動仍很重要。

日本第一季經濟已跌入衰退，專家預估，第二季經濟衰幅恐高達22％。

(工商 )