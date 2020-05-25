原PO在PTT以「發票中6張該注意些什麼？」為題發文炫耀。(圖/摘自PTT)

統一發票今（25日）開獎，最幸運的得主在7-ELEVEN新北市泰山區滿泰門市購買15元茶飲，就中了千萬元大獎。就有網友發文炫耀，他這期總共中了6張發票，令人意外的是，這6張發票竟然都是在超商消費的，照片一曝光後立刻讓網友暴動了。

原PO在PTT以「發票中6張該注意些什麼？」為題發文炫耀，他說自己共對了約370張發票左右，「剛剛看了一下中了6張，全部都是在全家買東西的發票」。仔細一看原PO貼出的雲端發票對獎截圖，他這一期發票總共一共中了6張，其中有5張是6獎200元，還有一張是5獎1000元，中獎金額總共2000元。

文章曝光後引發網友暴動回應，「財富自由，煮泡麵打雙蛋」、「發錢啦」、「我槓龜好幾年了連200都沒有...6張是怎樣」、「就是你把我的中走了」、「也是買全家的商品，怎麼系統說還沒開獎」、「」、「」、還有人眼紅酸說「你的好運用完了」、「如果是真的建議去拜拜一下」、「運氣用光了啦 接下來一年都不會中了」、「中1000萬再來現」。

109年3、4月統一發票中獎號碼。（圖／摘自財政部稅務入口網）

(中時電子報)