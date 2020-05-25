孟飛七十歲壽宴，老婆獻吻。（粘耿豪攝）

孟飛七十歲壽宴，老婆一手張羅。（粘耿豪攝）

80年代以《神鵰俠侶》中「楊過」紅極一時的武俠小生孟飛，25日晚間在近140位親友祝福下，歡度70大壽！他說自己這輩子曲曲折折，真正體驗過所有人生高低起伏，現在最大的生日願望就是，希望危害全世界、比戰爭還可怕的新冠肺炎疫情趕快退去，不要再傷害人類，「人家說人生七十才開始，我什麼都擁有過了，對一切看得很開、很淡，錢也賺過很多了，只希望後半生過得快快樂樂、平平安安，多做點公益、幫助弱勢團體！」

他在演藝圈數十年老友衛子雲、張佩華、劉尚謙、關聰、蕭惠、戚冠軍、徐亨、陳玲玲等人都到場祝壽，而3段婚姻生的5個兒子，有兩個因故無法到場，同樣入行在當演員的老二孟翔也開心現身祝爸爸生日快樂。

孟飛七十歲壽宴，老婆羅月伶與兩個兒子竣翔、竣伍。（粘耿豪攝）

孟飛七十歲壽宴，老婆羅月伶與兒子竣翔、竣伍及老二夢翔都現身。（粘耿豪攝）

孟飛去年10月與第三任老婆羅月伶在雙十節前一晚騎車外出時，和一位機車騎士發生對撞，老婆左腿粉碎性骨折，他則凌空彈起後，撞斷左胸第四、第五節肋骨，痛到當場無法呼吸。今晚舉辦70歲壽宴，除了過生日，也是老婆希望為他過運、希望厄運遠離宛如重生。

孟飛說，他當時因為肋骨斷兩根，醫生建議他動手術、用四根鐵片固定，但他不想，還打電話請教曾是廣州某醫院院長退休的爸爸意見，爸爸建議他沒有氣胸就不用理它、骨頭會自己長回來，當時他心思全在老婆的傷勢，只想用最好的治療方式、不計費用盡快把老婆治療好。相較於小他20歲的老婆至今仍拄著拐杖還在復健中，70歲的他竟然兩個月傷勢就全好了，現在做伏地挺身、打拳都很OK。

孟飛過生日，老友陳玲玲、張佩華、衛子雲等人現身祝壽。（粘耿豪攝）

劉尚謙祝壽。（粘耿豪攝）

徐亨祝壽。（粘耿豪攝）

他笑說，可能是自己體質比較好，之前也曾騎車載發燒的兒子去看病，結果被一台倒車中的卡車撞到，千鈞一髮之際，他把老婆和小孩撥開，用自己的腿去頂，結果小腿硬生生被夾斷，當時醫師研判他要打上石膏一、兩個月才會好，但他半個月後因為工作關係希望拆掉石膏，重新照X光，就發現骨頭竟然已經完全癒合了！

被問起養生之道，他說可能自己是武打演員出身，底子比較好，但他也沒有忘記要適度運動，每週游泳兩、三次維持體能，加上長期食用公司黃金蜆保健食品，所以至今身體仍然勇健，沒有三高問題，僅有耳朵因年輕時拍戲造成聽力些微受損，「我目前是都沒有什麼病痛，但因為老婆還那麼年輕，小孩那麼小，我要多愛惜自己的生命，要活到百歲，看到小孩結婚、兒孫滿堂！」

(中時 )