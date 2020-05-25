本土的連鎖超市全聯商品豐富，位置便利，近年來深受消費者喜愛，也累積不少粉絲。一名網友分享自家附近的全聯擺設，沒想到卻讓其他人看了十分羨慕，紛紛在底下留言表示，「強迫症的我看了覺得舒心」，並稱讚看起來十分高級。

原PO在臉書社團上貼出一張照片，只見超市飲料架上的所有物品全都擺放的十分整齊，且幾乎沒有任何商品缺貨，看起來很乾淨又舒適，原PO忍不住表示，「分享一下我家旁邊的全聯，真心喜歡這樣整齊的地方」，同時因為有太多人詢問店址，他也大方透露，這家全聯是位於桃園平鎮的延平店。意外的是，照片在短時間內竟吸引近9000人按讚。

網友Bo-Hen Hsiao 分享全聯貨架的照片讓人看了很療癒。（摘自臉書《我愛全聯-好物老實説》）

不少網友看到這幕，都直呼羨慕，並引起熱烈討問，不少網友都笑稱有高級超市的感覺，也有人直呼，「ㄧ樣都全聯嗎⋯⋯我家這裡差好多喔」、「好用心好療癒」、「我常去的店雖然才重新裝潢，但架上總是不多」、「排貨的店員應該跟我有得比的強迫症」、「我去全聯老是看到剛被搶過的現場....」。

(中時電子報)