天降大財！法國一戶人家獲得金額高達262萬元新台幣的意外之財，讓這家人既驚又喜。新冠肺炎隔離措施期間，居住在法國巴黎的一戶人家決定前往位在巴黎西南部的旺多姆的老家祖厝，在那度過這段期間。

根據《BBC NEWS》報導，某天，2個年齡約10歲的孩子因為想在家裡的庭院用床單搭建臨時小屋，便在老屋的備用空房裡找了些已故祖母的舊床單。沒想到孩子們卻發現有2塊用亞麻布包起來的重物，後來告知父親，父親原以為重物應該是祖母以前使用的刀具架，多半是有歷史的骨董，於是找上一位拍賣商Philippe Rouillac進行估價。

2個孩子在老家玩耍，意外挖出金塊。（圖／翻攝自Rouillac）

結果當一打開包裹著的亞麻布時，裡面竟是2塊相當有份量的金塊！Philippe還找到隨金塊附帶的購買證明，原來這是祖母在1967年買下的2塊各重約1公斤的金塊。

Philippe後來將這2塊金塊放到自家的拍賣網站，預計在6月16日開始拍賣，起標價為4萬歐元（約新台幣131萬元），且因為新冠肺炎疫情，進而帶動金價上漲，Philippe樂觀表示，他們準備等金價再上漲些，預估可以為這戶人家進帳至少10萬歐元（約新台幣327萬元）。

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(中時電子報)