故事工廠推《南南戲語》系列演出，7月起在南海劇場及Playground南村劇場登場，共有《變聲偵探》、《他們等待的那位果陀》、《#越想越不對勁》以及《見笑倫理委員會I＆II》共五檔主題各異的演出。其中「金鐘獎紅毯零負評主持人」黃豪平除主演《變聲偵探》挑戰90分鐘Non-Stop演出外，更在《見笑倫理委員會I》擔任主持人。

黃豪平為增加在舞台上演出續航力，現在每週健身三次，他說以前瘦巴巴，體力沒很好，肩膀像一雙筷子可以折斷，健身後肩膀寬很多。他透露，曾看過搭擋演員抱病演出，光在彩排就氣喘吁吁沒力氣，讓他打從心底明白：「一定要把體力鍛鍊好，不然就會死在台上！」

黃豪平熱愛脫口秀。（故事工廠提供）

此次黃豪平將在舞台上運用最擅長的口技絕活演出，他回想起自2010年報名脫口秀訓練班，萌芽對「脫口秀」的熱衷，10年來不斷地被被嘲笑，甚至被罵神經病，為什麼要不遺餘力地推廣脫口秀？他認為，脫口秀是台灣喜劇值得被關注的一個面向，直說：「我喜歡的東西，它是值得被喜歡的。」

黃豪平2012年參與《超級模王大道》出道，期間曾組團體「犀利客」，人生第一場脫口秀演出，台下觀眾僅30多人，「大多都是來相挺的親友團，有如在親友前耍大刀，演員都比觀眾多。」心酸讓黃豪平記憶猶新。如今，10年過去，黃豪平早已站上千人舞台演出脫口秀，他感動，「終於撐到，越來越多人愛看。」

黃豪平（右）演出故事工廠舞台劇《變身偵探》，左為錢君銜。（故事工廠提供）

故事工廠舞台劇《變聲偵探》劇情描述一個大樓保全天仁，總是夢想自己成為破案神探，一日目睹一樁離奇的分屍命案，卻接連引發一串刺激、驚奇的冒險行動，特別的是，所有劇情的推演與畫面，都是透過演員的口技來演出，「對著空氣來演戲，用聲音來營造角色，展現口技魅力。」黃豪平說，劇裡最刺激的動作場面，莫過於要透過口技創造出槍戰、直升機射擊、飛車追逐等電影動作場面，讓觀眾感到深入其境。故事工廠《南南戲語》系列演出購票請洽兩廳院售票系統。

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