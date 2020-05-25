曾在二戰時期擔任前蘇聯情報機構官員的歷史學家亞歷山大．茲達諾維奇，最近對75年前蘇聯鋤奸局如何發現納粹德國元首希特勒遺體的秘辛做了詳細的說明。他說，1945年4月28日鋤奸局首次收到從希特勒的地下堡壘傳出的消息，4月30日得知希特勒自殺身亡，但不知屍體在何處，直到5月5日鋤奸局才在地下堡壘旁的一個彈坑中發現他的屍體。

據《衛星通訊社》專訪俄羅斯總參謀部軍事學院軍事歷史研究所高級研究員、俄聯邦安全局退役中將、歷史學博士亞歷山大．茲達諾維奇指出，前蘇聯於二次大戰期間的1943年4月19日成立軍事反情報機構鋤奸局，許多專家們認為它是二戰時期最好的情報機構之一，鋤奸局的大量情報工作確保蘇聯紅軍進攻行動都能成功進行，同時鋤奸局的反情報工作也戰勝了德國情報部門，消滅了大量德國特工和進行破壞任務的間諜。

前蘇聯紅軍元帥朱可夫曾為追查希特勒確實的下落，撰寫了詳細報告給斯大林。（圖／衛星通訊社)

前蘇聯紅軍元帥朱可夫1945年5月3日寫給斯大林有關追查希特勒與第三帝國主要人物下落的報告。（圖／衛星通訊社）

報導說，該局在1945年春季進攻柏林戰役期間發揮了巨大作用，其中包括查明主要納粹罪犯下落並尋找他們的任務。

茲達諾維奇表示：「蘇聯紅軍佔領帝國大廈戰役期間，反間諜機構收到了第一條有關希特勒4月28日前在其地堡中的消息。我們的部隊5月2日佔領了帝國總理府，當天晚上鋤奸局的工作人員們在地堡不遠處發現了帝國宣傳部長戈培爾及其家人的屍體。」

茲達諾維奇指出，白俄羅斯第一方面軍鋤奸部門負責人亞歷山大．瓦季斯5月3日早上向前蘇聯內務部人民委員拉夫連季．貝利亞報告了尋找納粹頭目和第三帝國主要官員的結果。其中，包括在柏林被捕的德國海員聯合會主席金茨曼表示，希特勒和戈培爾自殺，他們的屍體被焚燒了。

他補充道，「鋤奸局軍事特工5月5日在帝國總理府大院爆炸處附近的一個彈坑中發現了希特勒及其妻子伊娃．布朗的屍體。」專家指出，當時仍繼續尋找用於辨認和證實被找到屍體所必須的新證人和證件，當時間諜機構有一個軍醫小組，他們執行辨認希特勒屍體的一切必要工作，並將結論寫入相關文件中。

茲達諾維奇堅決否認了經常出現有關希特勒疑似逃離柏林並獲救的消息。他強調稱，「這完全是胡說八道。 我可以再次確認，已被確切證實被找到的燒焦屍體正是希特勒。」

俄羅斯軍事歷史協會也在近期發布發佈了一篇日期標注為1945年5月3日由蘇軍元帥朱可夫發給斯大林的報告，內容涉及希特勒和納粹宣傳部部長戈培爾自殺的消息，並指稱這些消息來自於被俘的第三帝國高級工作人員的證詞。

朱可夫的報告中稱，反情報特工人員在帝國大廈內逮捕了戈培爾的私人廚師威廉．蘭格和車庫負責人施耐德。二人都供稱希特勒於4月30日自殺，但不知道屍體在哪裡。戈培爾夫婦則於5月1日在德國國會大廈的地下避難所自殺。

朱可夫報告稱，「我們同時會採取措施，找到希特勒的最後住所，並對有關希特勒自殺的所有信息進行詳細研究。」

該報告是俄羅斯軍事歷史協會在前蘇聯紅軍向柏林發起戰略進攻75週年之際發佈的獨特文件之一，文件目前在俄羅斯國防部中央檔案館內，文件展示了真實的作戰報告、地圖、決議案和蘇聯各級部隊指揮官代表——從師長到最高統帥的簽字。

(中時電子報)