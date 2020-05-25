上周六，美國資深太空人赫利（Doug Hurley）和貝肯（Bob Behnken）穿上了SpaceX設計的新太空裝，走在嶄新的39A發射台步道上，進行了最後的彩排，他們將在星期三正式搭乘全新的乘員飛龍號太空船(Crew Dragon)，前往國際太空站。

太空飛行(space flight now)報導，兩名太空人是搭乘過太空梭的老兵，他們上一次走在39A發射台，至少是9年前的事(太空梭在2011年退役)。不過對於39A的一切都還熟悉，乘坐電梯到達了80公尺高的位置，穿過全新的乘員通道，登上了SpaceX的乘員飛龍太空船。工作人員為他們綁上安全帶，並練習操作全新的儀表板，模擬火箭飛行的一切。

太空人赫利（Doug Hurley）和貝肯（Bob Behnken）穿著全新的太空衣，完成最後的發射前綵排。(圖/NASA)

實際的發射工作將在星期三展開，美國太空軍第45氣象中隊的初步預報預測，星期三發射的有利條件的概率為40％。不過天氣有可能再好轉，所以按時發射的機會仍然很高。假如不行，下一個發射時間分別是5月30日和5月31日。

More photos from today’s Crew Dragon dress rehearsal at the Kennedy Space Center. These pictures were taken this afternoon inside Firing Room 4 at NASA’s Launch Control Center (@nasahqphoto). https://t.co/PSrw7mHF2V pic.twitter.com/eaBNxT7PBh — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 23, 2020

NASA發言人芬奇（Josh Finch）表示，新太空船的安全系數很高，「機組人員損失」的概率僅有1/276，這比商業飛行要求的1/270還要低。

芬奇表示，現在太空飛行的風險，包括火箭點火失敗以及太空船漏氣，或是遭遇微流星與軌道碎片。

(中時電子報)