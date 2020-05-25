國民黨台北市議員羅智強今（25）日表示，一位媒體界的前輩問一個在民進黨裡面還算正派有良心的政治人物：「今天民進黨所作所為，還是當年所期待的民主嗎？」結果，那位民進黨的「良心」卻無言以對！

羅智強舉以下事例：

一，為推動罷韓，以觀光為名，推出$500的高鐵票，相當於變相的走路工。

二，御用的監察委員之流，恐嚇打壓司法官不遺餘力，在司法系統製造寒蟬。

三，收編眾多的綠色媒體，變身為執政者的朝廷鷹犬，放棄第四權監督政府的天職，專心監督在野黨。

四，用國家資源以標案豢養網軍，鋪天蓋地的霸凌敢批評政府的人。

五，打破政黨政治，用各種理由藉口追殺在野黨，逼得在野黨連黨工的退休金都付不出來。

六，不斷用社維法恐嚇騷擾打壓不同意見的人。

羅智強質疑，現在的民進黨，跟共產黨有什麼兩樣？現在的民進黨，比以前威權時代的國民黨，更有過之而無不及！

羅智強說日前他拜訪一位媒體界的前輩，從晚上一直聊到午夜。媒體界的前輩對民進黨很失望，但仍願意相信，民進黨還是有良心存在。不久前，媒體界的前輩問了一位在民進黨裡面還算正派有良心的政治人物說，今天的民進黨所作所為，還是當年你們打破國民黨威權，所期待的民主嗎？那位「良心」，無言以對！

(中時電子報)