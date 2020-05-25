天團五月天和香港歌迷每年都有「五月之約」，但今年因受新冠肺炎疫情影響，只能忍痛取消在香港紅館的演出，但五月天從不讓歌迷失望，阿信25日就在臉書發文「誰說2020沒有五月之約」，證實將舉辦線上演唱會。

阿信在臉書PO文「我們偶爾遲到，但是一定會到」，宣布將在本月31日晚上8點舉辦「五月天Mayday 突然好想見到你」線上演唱會，遵守與歌迷的承諾；消息一曝光，大批粉絲激動留言「等到了」、「五月天，從不讓我們失望」、「五月還是要有五月天才完滿」。

(中時電子報)