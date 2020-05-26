買中華職棒運彩 送大明星簽名球

台灣抗疫有成，中華職棒領先全球開打，台灣運彩為號召大家一起響應買運彩助體育，推出「買運彩 助體育 送好球」抽獎活動。(圖/邱子軒攝)

眾所期待的2020棒球季在中華職棒4/11領先全球開打下終於開啟，台灣運彩也首度提供中華職棒場中投注，廣受大家喜愛，場場銷售高於韓職、日職甚至是美職，為了回饋消費者對中華職棒的支持，台灣運彩舉辦「買運彩 助體育 送好球」抽獎活動，希望大家會喜歡。

中華職棒在新莊球場的比賽開放約2000球迷入場，球場氣氛更顯熱鬧。（報系資料照）

大家都知道政府發行運動彩券就是要振興體育，籌資以發掘、培訓及照顧運動人才，協助國際體育交流，所以大家每購買台灣運彩100元就會有10元自動挹注到國家運動發展基金，幫助國家體育運動發展。

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(邱子軒攝)

這次台灣抗疫有成，中華職棒領先全球開打，各國矚目，台灣運彩為號召大家一起來響應買運彩助體育的活動，推出這次「買運彩 助體育 送好球」的抽獎活動，將從109年05月26日(二)00:00開始，至109年06月30日(二)23:59，為期36天，在這期間不限金額、不限玩法、不限單場或串關，每投注中華職棒賽事(含棒球一路發)乙次就有乙次抽獎機會。

「買運彩-助體育-送好球」活動辦法。(台灣運彩提供)

在投注站購買實體票的朋友們記得要到台灣運彩官網的活動網頁勾選我已閱讀抽獎活動辦法並輸入相關資料，如果你是虛擬會員則只要在活動網頁輸入會員代碼並勾選詳閱活動辦法及同意參加此活動，即可取得抽獎資格。

「買運彩-助體育-送好球」獎項。(台灣運彩提供)

台灣運彩將在7月9日抽出24名幸運中獎者，每名可獲得中華職棒球星簽名球1顆(採隨機贈送，不得指定)，共有12位明星球員，每位簽有2顆簽名球，合計24顆簽名球，12位明星球員分別為中信兄弟的林智勝、詹子賢及李振昌；樂天桃猿的朱育賢、林立及陳禹勳；統一7-ELEVEn獅的陳鏞基、蘇智傑及潘威倫；富邦悍將的胡金龍、林哲瑄及陳鴻文，活動詳細辦法大家可以上台灣運彩官網查閱。

喜愛中華職棒的朋友們在關注精彩賽事時，也可以買張運彩驗證一下自己的判斷，除有機會投注中獎外，也可以參加「買運彩 助體育 送好球」抽獎活動，有機會獲得中華職棒球星簽名球，機會難得！趕快來參加！

(中時電子報)