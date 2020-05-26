各國深受新冠肺炎疫情之苦，作為帶領全球對抗疫情的世界衛生組織（WHO）面臨過度以北京為中心的批評，對此，德國自民黨聯邦議員烏爾曼（Andrew Ullmann）表示，世衛已經淪為「許多國家的玩偶」，不只大陸，美國也有錯。

德國傳染病學專家、同時也是聯邦議員的烏爾曼日前接受德國之聲專訪，面對記者提問，外界認為世衛在這場疫情中對北京太過寬容、以獲得更多資金的說法，烏爾曼回應，世界衛生組織已成為「很多國家的玩偶」。

他說贊同各界針對世衛的批評，認為北京不讓台灣加入世衛是不合適的，但同時他也認為，美國說世衛沒做事、不和世衛合作的作法也是不適當的。他說，健康是全球的問題，「關係到地球上每一個人」，各國應該要攜手共進，為下一次疾病大流行做更充足的準備，因此，世衛應該得到加強，而不該淪為政治角力下的皮球。

針對世衛在這次疫情中的表現，烏爾曼只給予C減的分數。他說，世衛有很多運作不佳的地方，但是綜觀目前全球各組織中，也只有世衛具備帶領各國對抗流行疾病的功能。

烏爾曼坦承，經費不足是世衛表現不佳的原因之一，他認為世衛的預算確實非常低，一間柏林醫院的預算甚至比世衛的預算還要高，而各國繳納的會費總額，也只占世衛總預算的1／5，他認為比例太低，「只有大力支持，才能有一個強有力的組織，從而招募人才，讓機構運轉。」

(中時電子報)