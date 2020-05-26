在台灣，每4個人就有1人患有過敏性鼻炎，為人類最常見的免疫系統疾病。根據最新的市場調查顯示，受訪的過敏性鼻炎患者中，超過一半人每一至兩周發作一次，近兩成每日起碼一半時間受症狀困擾，不單只打噴嚏、流鼻水、鼻子癢，更使專注力下降、疲勞，影響工作和學業；但調查顯示，逾七成受訪者即使用藥，仍未能完全控制症狀。

台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會理事長楊曜旭醫師表示，過敏性鼻炎的發炎反應並不是只侷限在鼻腔，多種合併症與過敏性鼻炎有關，有研究指出，若未能適當、及時處理過敏性鼻炎，10%至39%患者之後會有支氣管性哮喘。

根據市場調查統計，台灣人過敏性鼻炎發作頻繁，日常生活備受困擾，逾三成患者每年起碼一半時間受到過敏性鼻炎的影響，等於全台灣有690萬人受過敏性鼻炎之苦，多數人因換季、接觸灰塵、塵螨誘發過敏性鼻炎。臺灣鼻科醫學會理事長方深毅教授指出，過敏性鼻炎有7大症狀，包括鼻子癢、眼睛癢、喉嚨癢、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、鼻涕倒流等。

楊曜旭表示，過敏性鼻炎患者時常於就醫時已有併發症，如氣喘、鼻竇炎、中耳炎，很多人以為過敏性鼻炎只是發作時打個噴嚏，但診間就有觀察到，過敏兒在晚間睡眠時，也因鼻塞而無法進入睡眠造成睡眠中斷醒來，睡眠品質深受影響，導致隔天上課沒有精神，影響求學成績，甚至研究指出過敏性鼻炎與小孩的過動，自閉狀況有關連性，因此不應該輕視過敏性鼻炎對日常生活造成的影響。

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(中時電子報)