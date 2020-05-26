一名42歲的廖小姐，數年前與先生共同創業一同經營咖啡店，兩人也早在結婚時達成為頂客族的共識。由於店內產品廣受好評生意相當不錯，還在前年新開了一家分店，事業有成也樂愛享受生活的她，在去年年初到醫院進行健康檢查，發現自己的左側卵巢有一顆子宮內膜異位瘤(俗稱巧克力囊腫)，大小約5公分，持續超音波和磁振造影追蹤，發現在一年內竟快速增大至7公分。

巧克力囊腫雖為良性疾病，但同時也是具有潛在惡性風險的腫瘤疾病，加上增長速度快，廖小姐決定接受手術治療，經病理檢驗後竟確認罹患卵巢癌，所幸發現得很早，並無擴散現象及侵犯到鄰近的器官組織。

北投健康管理醫院沈彥君主任醫師表示，「卵巢癌」常被比喻是「婦科癌症中最可怕的隱形殺手」，常是來的突然、發現的太晚。卵巢位於骨盆腔深處及體積小，腫瘤在早期形成時不易被察覺，再加上初期幾乎無症狀，因此很容易被忽略。

據統計，約75%的患者發現罹患卵巢癌時已經是第三期以上，即便有症狀，也會容易因腫瘤的壓迫或癌細胞剝落產生，如：肚子脹脹的、脹氣、噁心、易飽足感、打嗝、頻尿、下腹部疼痛或小腹突然變大等，常讓人誤以為是腸胃或泌尿道相關疾病，但此時卵巢癌的期別可能已發展至第三期或第四期。

卵巢癌的早期預後與中晚期的存活率有極大的落差，第一期的卵巢癌五年存活率可達90％、第二期癌症已擴散至骨盆及其它器官五年存活率約70％、第三期存活率驟降至39％、到了第四期癌症可能已轉移到肝、肺、腹膜或骨頭，五年存活率僅餘17％。

沈彥君提醒，以往卵巢癌好發於更年期後女性，但隨著晚婚、晚生子的人或不生育的趨勢增多，都有可能增加罹患卵巢癌的風險，建議超過40歲以上的女性朋友每年應定期安排婦科檢查與骨盆腔檢查，高危險族群可提早至30歲每半年至一年安排定期檢查。

以下幾項危險因素，檢視自己是否已成為卵巢癌的危險族群：

1、35歲以後生子、未曾懷孕或不孕的女性：荷爾蒙及排卵因素可能增加罹患卵巢癌的風險。

2、初經來的早（12歲前）或停經較晚（55歲後）的女性：初經太早或停經太晚的族群，卵巢在一生中的活動時間較長、排卵次數較與一般人多，也會增加罹患卵巢癌的危險性。

3、家族史：家族中(母親、姐妹)有乳癌或是卵巢癌病史，罹患卵巢癌機率也會增高；一般女性罹患卵巢癌的機率約1.4％，若有家族史的族群機率則會上升到3～5％。

4、肥胖：BMI指數＞30的女性。尤其是喜愛吃高油脂的族群，易造成體內脂肪過度堆積，容易誘發乳癌及卵巢癌。

5、停經後荷爾蒙補充：荷爾蒙的補充劑量及長時間的補充，雌激素過度刺激也會相對增加風險。

6、子宮內膜異位瘤患者（巧克力囊腫）:子宮內膜異位症引起異位瘤的女性，發生卵巢癌的風險是一般婦女的2至3倍。

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(中時電子報)