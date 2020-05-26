高雄市副市長李四川與韓市長一起出席國道十號燕巢交流道 聯絡道路通車典禮，他也在臉書上PO出內心話，他說「對於這一年多的共同努力讓我很欣慰，一年來市府已鋪設了600條道路，新鋪的道路，經過此次的豪雨，完好如初，衷心的感謝施工團隊的用心。」李四川更是解答如何看待任期？「他會把時間視為助力…所以我把每一天都當成最後一天」。

高雄市長韓國瑜25日出席國道10號燕巢交流道及周邊聯絡道改善工程通車典禮，他致詞時重提昨晚對於治水的感想，請民眾盡可能支持高雄市政府；對於27日又有豪大雨，市府一定會做好防範工作。

高雄市副市長李四川也感性在臉書粉專上PO文，他首先表示，對於這一年多的共同努力讓我很欣慰，我們再次兌現承諾，每一天都比過去變得更好。他說，通常提起燕巢，大部分人會想到芭樂、棗子和西施柚，但李四川說不止這些。此聯絡道路的開通，不只能舒緩道路壅塞問題，更串起台22線、國道10號以及高46/47三處地方交通要衝，接通仁武、大社及大樹等東高雄城鎮結點，由點至面重新劃出區域生活圈。

李四川用數據來告訴市民，一年來市府已鋪設了600條道路，新鋪的道路，經過此次的豪雨，完好如初，衷心的感謝施工團隊的用心。

最後，李四川吐露心聲，表示如何看待自己的任期？他說，有人認為任期是一種壓力，「但我則把時間視為助力，時間不斷提醒著，如果現在不完成民眾所託之事，或許永遠就不會有人為他們完成。所以我把每一天都當成最後一天。」

(中時電子報)