行政院副院長陳其邁(圖片中位者）表示，振興券或其他名稱的用法，主要是讓你的錢變大，比照「好領、好用、好刺激」的三個原則。（王揚傑攝）

國發會主委龔明鑫昨(25日)證實，目前規畫振興券的大方向是每位民眾只要付1000元，可換取3000元振興券，沒排富限制，預定7月上路。消息放出後，引起網友熱議，很多人卻是狂問「可以不付錢直接拿2000嗎？」、「那怎麼不直接發2000？」還有人將其跟馬英九時代發3600消費券作比較，吐一句話「馬英九贏了」。

折騰了2個月，千呼萬喚始出來的振興券將由蘇揆拍板定案。目前振興券規劃進度，擬規劃每人支付一千元換取三千元振興券，相當於打 33 折。行政院副院長陳其邁表示，振興券或其他名稱的用法，主要是讓你的錢變大，你的消費金額也能夠變大，所以還是比照「好領、好用、好刺激」的三個原則。

值得注意的是，振興券限制在電商以外實體通路使用，為避免發券後成為替代消費，僅限制不能拿來「囤積」民生物資，對消費項目、 消費地點皆沒有限制，原則上也不找零。

振興券的規劃使用法則出爐後，引起網友熱烈評價，許多人一看之後立刻突破盲點吐槽「3600>2000」、「硬要跟馬不一樣，發現金就好了搞成這樣」、「等於用錢買了2000元消費券」。

還有一大票的網友都認同「怎麼不直接發2000？」，「為什麼不直接發2000的理由是？」、「我比較想要花0元拿2000元」、「怎麼不直接發2000啦？低能覺青覺得讚」。

不過，也有人表支持民進黨政府的作法，「 OK啊，目的在刺激消費，發2000一堆人存起來」、「政府用2000的預算換到3000的流通率，很難懂？」、「至於2000，我認為可以切成500、500、100x10之類的。這樣更能合乎實際使用。當然縮水成給兩千，一堆人還是不滿吧。」

為何不直接給2000元？龔明鑫說，他國確有直接發現金，但這主要是紓困功能，台灣第一階段也是發現金，但發特定對象，希望不要大量失業，這部份已達初步目標，失業率比其他國家和金融海嘯時期少很多，保住元氣後就是振興。

龔明鑫說，先前政府在金融海嘯時直接發消費券，但似未產生預期效果，因此政院才改目前方案，希望有點火功能。

(中時電子報)