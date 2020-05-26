33歲的「戲劇王子」陳奕，2月間入伍當兵，在新北市民政局服替代役，服役期間經常幫新北市拍宣導短片，曝光量不比入伍前低，而他休假也沒閒著，把握時間悄悄談起戀愛。本刊日前直擊，陳奕帶著一名「短褲妹」到補湯餐廳用餐，還未進補完就已慾火噴發，席間跑到店外數度激吻短褲妹，更一度將女方攬入懷中「交換體液」，火辣辣的舉動令人看了臉紅心跳。

四月十一日晚間八點四十七分，正值替代役男寶貴的周六夜晚，本刊直擊，陳奕與幾名友人，現身台北市大安區一家補湯餐廳，只見一行人在門口抽菸聊天，互動看起來相當熱絡，聊完再度進入餐廳用餐。

陳奕攻上短褲妹雙唇，親了又親，畫面令人相當害羞。（圖／本刊攝影組）

約半個多小時後，陳奕與一名穿著短褲的女孩走出餐廳。這名有身材又有臉蛋的「短褲妹」，不僅有一雙又細又雪白的大長腿，五官也清秀可人，與陳奕相當速配。由於當晚氣溫微寒還下著小雨，陳奕將身上的外套披在女生身上，積極展現貼心的一面。

過了幾分鐘，陳奕菸癮又來，直接在門口抽起菸，一旁的短褲妹似乎沒被二手菸打壞興致，繼續陪他聊天，互動也愈來愈親暱。突然間，短褲妹一個含蓄的笑容與眼神，點燃了陳奕的慾火，他顧不得公共場合還有別人，也不管嘴巴上殘存煙味，就直攻女方的柔嫩雙唇。短褲妹則順勢接招，瞬間忘情地親了起來，用心享受甜蜜時刻。

今年2月，陳奕剃成平頭服替代役，後來時常在IG分享軍中生活。

陳奕親吻短褲妹一下後，並不罷休，加碼親了好幾口，後來乾脆把短褲妹擁入懷裡繼續喇舌，萬分激情，顯然短褲妹的雙唇比補湯還要可口、補元氣，兩人的關係更不言而喻。

由於擁有花美男外型，陳奕的桃花運相當旺盛，在二○○九年卻被命理老師告誡「六年內得斷女色」，當時他直率拒絕：「不可能。」果然戀情屢屢成為話題。

陳奕近年都在大陸發展，長相俊美的他，古裝扮相備受觀眾喜愛。

陳奕不但和李毓芬約會被拍到，二○一二年又被謝和弦在臉書上砲轟「高中睡我女友」、「老二超小」，引起熱議，後來陳奕在臉書公開道歉，雙方才和好。

二○一五年，陳奕被拍到與莫允雯過夜，事後他承認「正在追求中」，但隨即爆出這段感情是「尷尬三角戀」。據傳，陳奕和夏若妍（舊名雷瑟琳）分手之後，女方遲遲忘不了他，便拜託閨密莫允雯幫忙挽回，豈料演變成「前男友」愛上「閨密」，最後兩女撕破臉不再往來，陳奕和莫允雯的情事也沒下文。

桃花運超旺的陳奕，曾和夏若妍交往，兩人分手後，他因追求女方的閨密莫允雯，導致兩女撕破臉。

因過去花邊鬧得太難堪，陳奕後來抱持著「除非結婚，否則打死不公開」的原則，但這次他不顧旁人的注目禮，激吻短褲妹，想必真的是愛到無法自拔。

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(中時電子報)