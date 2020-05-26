「護國神山」台積電驟然宣布赴美建廠，震撼業界，有人甚至質疑，台積電只是美國川普政府圍剿大陸電信巨頭「華為」的一顆棋，完全就是政治祭品。本刊調查，川普政府為了讓台積電赴美建廠，前後布局兩年，而這場戲的編導，是半導體業出身的美國商務部助理部長史宜恩（Ian Steff），他和總統蔡英文至少已2度見面。

美國總統川普不斷提高「華為禁令」等級，兌現「美國製造」政治支票。（圖／路透社）

其實，面對台積電恐成為政治祭品，89歲的創辦人張忠謀早就預留活路；台積電發言人高孟華也告訴本刊，「並不是已經final（最後決定）一定要去。」知情人士則說，今年11月川普能否連任，攸關台積電會不會兌現這張政治支票！

美國商務部助理部長史宜恩去年12月二度訪台，總統蔡英文親自接見。

5月15日上午8點37分，台積電發布9年內將斥資120億美元（約新台幣3,600億元），赴美興建一座5奈米先進製程半導體廠，啟動時程押在2021年，也就是今年11月美國總統大選後。過去始終否認要赴美建廠的台積電，如今驟然在美陸貿易戰「華為禁令」屆滿一週年、美國總統川普急著兌現「美國製造」支票之際，宣布赴美拚搏，震撼國人！

史宜恩在華府的半導體產業協會服務近10年，對半導體產業相當熟悉。

「此事非同小可，我半夜都會嚇醒；這個做法完全不符合效益，可以說完全是政治考量。」一位半導體產業專家分析，占了台灣股市權值四分之一的「護國神山」台積電，不但是全球最大晶圓代工廠，台灣今年第一季上市櫃企業獲利4,000多億元中，光是台積電就貢獻1,000多億元。

台積電日前無預警發布赴美建廠訊息，引起各界關注。

「台積電赴美的建廠計畫，一年約13億美元，與台灣一年資本支出150億美元相比，不及一成。若以去年總出貨量1,010萬片晶圓，（美國新廠）月產能僅有兩萬片規模，僅占3％不到。」該名專家說，「根本不具經濟效益，只能說是政治祭品。」

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(中時電子報)