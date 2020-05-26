台積電無預警宣布將赴美建廠，引發產業討論，相較第一季法說會時，台積電董事長劉德音明白說出台積電投資建廠標準──「必需具備規模經濟、成本划算，及人員組織和供應鏈完整。」不到1個月時間就傳出赴美建廠消息，引發各界討論。

台積電赴美建廠計畫尚在「有意」階段，還不是最終決定，決策背後創辦人張忠謀已預留活路。

著名外資分析師陸行之則在個人臉書表示，「還好是個樣板廠，每年投資13億美元，占台積電資本開支連10％都不到，到那時台積電可能已經在台灣要量產2奈米了，把台灣的一部分5奈米舊設備搬去美國就好，資本開支會更低，但不知道台積電換到了什麼好條件？｣這一番話，點出這件投資案的象徵意義大於實質意義。

蔡英文總統就職連任當天，美國政府放行18枚魚雷軍購案，被認為是美方賀禮。

5天後，蔡英文總統520就職當天，川普政府突然「佛心來地」，送上18枚魚雷軍購當賀禮，此事卻讓許多人悲從中來。70年代，美國賣給台灣兩艘潛艦，就是不賣魚雷，不僅潛艦如同沒牙的老虎，還逼使駐美武官為購入30枚魚雷而遭驅逐。當年美陸關係火熱如今交惡，台灣始終都是一顆棋子，連台積電也是。

外資分析師陸行之在臉書發文表示，從投資金額、產能來看，台積電美國新廠應為樣板廠。

對此，本刊記者詢問台積電，竟得到意外的答案。台積電資深經理兼公關發言人高孟華表示：「現在的計畫就是有意──Intention（打算）要過去，沒有所謂一定要執行的規定、沒有幾年完成的協議──並不是已經final（最後決定）一定要去。」看來，台積電赴美建廠的投資大戲，能不能如期上演，仍是未知數。

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(中時電子報)