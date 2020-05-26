本刊調查，第一時間，美國亞歷桑那州兩大媒體《AZcentral》及《Tucson》報導台積電將落腳全美第5大城市──亞歷桑那州的「鳳凰城」（Phoenix）。本刊記者追蹤「鳳凰城」市長蓋耶哥（KateGallego）的推特發現，她除了宣布這個好消息，還透露去年10月曾率團訪台，拜會不少科技界人士；不過，當本刊記者致電「鳳凰城」市政府詢問相關細節，卻只得到「所有問題都無可奉告」的答案。

鳳凰城市長Kate Gallego在個人推特宣布台積電將進行投資建廠的消息。（圖／翻攝自twitter）

亞歷桑那州媒體《azcentral》報導台積電將至該州進行投資建廠。（圖／翻攝自twitter）

亞歷桑那州媒體《azcentral》報導台積電新廠落腳鳳凰城。（圖／翻攝自twitter）

鳳凰城為美國西部交通要衝，是全美第三大電子工業中心，包括IBM、英特爾（Intel）、國家半導體（National Semiconductor）、TEC等國際知名品牌，皆在此設廠，在川普政府的「美國製造」藍圖中，是相當重要的半導體聚落。

台積電赴美建廠計畫尚在「有意」階段，還不是最終決定，決策背後創辦人張忠謀已預留活路。

其實，台積電赴美建廠一事，已經屬於國安層級。不過，儘管台積電成了美陸大戰的一顆棋，但在八十九歲的創辦人張忠謀盤算下，卻預留了活路。

美軍F-35戰機電腦晶片是由美商賽靈思與台積電合作的產品，台積電因而被定位為影響國安的角色。

賽靈思是台積電的重要客戶之一，其產品VIRTEX-5是美軍使用的國防等級晶片。

大陸電信巨頭「華為」的5G技術與專利領先全球，因此在美陸貿易大戰中，自然是美方頭號「圍剿」目標，去年六月頒布了「華為禁令」。如今，「華為禁令」再升級，美國一口氣認定美軍F-35戰機電腦晶片，是美商賽靈思（Xilinx）與台積電合作的國防產品，此舉無異是將台積電赴美建廠一事，拉高至國安層級，成了這場圍剿戰役的要角。

台積電去年曾派出高層赴美評估建廠地點，最後選擇了供應鏈較健全的亞利桑那州。（圖／施岳呈攝）

「所謂打蛇打七寸，這次真打了七寸！美國政府背後有一位熟悉半導體產業的官員，美國才能精準打到了華為的要害。」一位資深半導體產業專家透露。

史宜恩在華府的半導體產業協會服務近10年，對半導體產業相當熟悉。

本刊調查，該專家口中的官員，就是美國商務部助理部長史宜恩（Ian Steff），他擁有十年的半導體產業經驗，深知若要阻擋華為，就得先斷華為的先進製程。該專家透露，2018年3月間，史宜恩透過美國在台協會（AIT）與台灣的政商領袖會面，當時他與張忠謀密會2個多小時，並明確提出兩點訴求，第一、希望台積電不要供應華為產品；第二、台積電到美國投資。

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(中時電子報)