新北市石門區雙園長青護理之家（雙園長青），長年照顧重症失依老人，教養院與林姓地主（林男）簽訂8年合約，近年陸續支付千萬給地主，林男因欠債而拿土地抵押，設法逼護理之家離開，院長孫家倫不從，林男就找上「黑龍幫」幫主陳燕興威脅恐嚇，陳燕興曾跟蹤孫家倫，逼得他逃進派出所尋求庇護，孫家倫忍無可忍選擇提告。

本月20日，多數人關注總統就職典禮時，記者沿著蜿蜒山路，造訪地處偏遠的雙園長青護理之家，教養院內不見普天同慶的氛圍，反被沉沉低氣壓給籠罩，因為該院多次被黑道恐嚇，院長孫家倫更在前一天遭受威脅。

孫家倫將院內長輩當成自己的父母照顧，老人們看到他總是熱情問好。（圖／馬景平攝）

「你們消息好靈通，這麼快就上門了。」看到本刊無預警來訪，孫家倫露出苦笑，帶記者參觀護理之家並介紹環境，只見院內窗明几淨，而當時已近用餐時間，長者坐在桌前等候午飯，還高聲向院長問好，看著老人在自己的照顧下綻放笑容，孫家倫的心中卻是五味雜陳。

孫家倫表示，雙園長青護理之家與林男簽訂8年租約，院方每月需支付4萬元，及24%的盈餘給林男當作租金，院方在簽約時就先無息「借」給林男230萬元，林男食髓知味、不斷開口，護理之家7年間借了千萬元給林男，借款如肉包打狗，麻煩卻接踵而來。

本刊調查，林男年過8旬，雖是不干涉經營事宜的「房東」，對外卻以護理之家負責人自稱，用院方名義招搖撞騙、四處借錢，並以土地和建築物抵押，向銀行貸款約6000萬元，更因此想將房產收回抵債，孫家倫擔心院內50名長者無處安置而不願妥協，林男則想方設法找碴。

林姓地主因欠債拿雙園長青護理之家抵押，想逼院方離開以變賣房產，多次到護理之家外叫囂飆罵。（圖／馬景平攝）

孫家倫表示，從2015年開始，林男對他接連提出詐欺、背信和傷害告訴，所幸皆不起訴處分，林男也開始尋求惡勢力，曾揚言要找「黑道來顧門」，此後果然多次有黑衣人在院外徘徊，還曾闖入雙園長青翻桌威脅護理師和員工。

孫家倫怕遭受不測，甚至已寫好不自殺聲明書，他哽咽表示，自己賣房籌錢照顧老人，院內長輩4成曾遭受家暴，還有4成來自低收入戶家庭，許多人剛來時骨瘦如柴，在員工盡心看護下才長肉長胖，倘若雙園長青因惡勢力倒閉，這些老人恐流離失所，希望沉睡已久的警方能強力掃蕩，還給長者靜養空間。

本刊致電林姓地主，他推說收訊不佳，要求記者改傳簡訊到友人的手機，本刊於是傳訊詢問是否曾找黑道逼雙園長青搬離，林男友人代回應時避談黑道，表示雙園長青是林男一磚一瓦建立，如今卻遭霸占，地主還因此有家歸不得，認為院方「作賊喊抓賊」，所提供的訊息也與事實不符。

金山警分局表示，現已接獲孫家倫報案，而犯嫌行為已讓被害人心生恐懼，目前正蒐集犯罪事證，全案朝恐嚇案偵辦，也會加強雙園長青護理之家的巡邏，保護住民和員工不受騷擾。淡水警分局則回應，警方近年皆密切監控陳燕興，目前在轄區未發現不法行為，倘有不法犯行，必定絕不輕饒依法究辦。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)