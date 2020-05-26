雙園長青護理之家長（雙園長青）年照顧重症、失依老人，是這些長者心中最安穩的家，院方與林姓地主（林男）簽訂8年合約，原定明年到期，林男卻因欠債累累而拿土地房產抵押，想方設法要雙園長青搬離，林男甚至帶黑道造訪，衝撞鐵門想硬闖入內，院內柔弱的護理師只能以肉身擋門，盡力保護住民不受傷害。

本刊調查，林男年過8旬，其財務狀況卻十分複雜，對外還以護理之家負責人自稱，用院方名義招搖撞騙、四處借錢，並將雙園長青的土地和建物向銀行抵押貸款約6000萬元。

面對債台高築的窘境，林男數度想把房產收回抵債，但租約是簽到明年4月，護理之家約50名長者也無處安置，孫家倫不願向林男妥協，林男則想方設法找碴。前年9月，他再度到雙園長青叫囂，大聲飆罵孫家倫「不要臉」，甚至揚言將帶「黑道來顧門」，要孫家倫「等著瞧」。

林男對孫家倫接連提出詐欺、背信和傷害等告訴，孫家倫鎮日往返法院、疲於奔命，最終皆不起訴處分。（圖／李宗明攝）

此後，果真有黑衣男子數度在雙園長青門口徘徊，還有人趁孫家倫不在時，登堂入室威脅院內護理師和看護工，還到櫃檯翻桌，將電腦和文件撒落一地，孫家倫不願對年事已高的林男提告也選擇隱忍，但退一步沒得到海闊天空，反讓林男行徑更加囂張。

今年開始，林男找來在北海岸一帶惡名昭彰的「黑龍幫」出面，該幫幫主陳燕興多次上門施壓，院內員工早已對這個「房東」恨之入骨，見他出現便立刻鎖門，林男還大力衝撞試圖把門推開，護理師則以肉身抵擋，這才沒有讓林男得逞。

院長孫家倫指控，林姓地主7年來多次向雙園長青開口，院方支付共千萬元當作房粗，林男卻仍不滿足、持續要錢。（圖／馬景平攝）

本刊致電林姓地主，他推說收訊不佳，要求記者改傳簡訊到友人的手機，本刊於是傳訊詢問是否曾找黑道逼雙園長青搬離，林男友人代回應時避談黑道，表示雙園長青是林男一磚一瓦建立，如今卻遭霸占，地主還因此有家歸不得，認為院方「作賊喊抓賊」，所提供的訊息也與事實不符。

金山警分局表示，現已接獲孫家倫報案，而犯嫌行為已讓被害人心生恐懼，目前正蒐集犯罪事證，全案朝恐嚇案偵辦，也會加強雙園長青護理之家的巡邏，保護住民和員工不受騷擾。淡水警分局則回應，警方近年皆密切監控陳燕興，目前在轄區未發現不法行為，倘有不法犯行，必定絕不輕饒依法究辦。

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(中時電子報)