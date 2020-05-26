雙園長青護理之家（雙園長青）是北海岸唯一照護傷殘老弱老人的護理之家，提供長者安心靜養空間，但林姓地主（林男）找來黑龍幫想逼雙園長青搬離，幫主陳燕興甚至跟蹤孫家倫，致使孫家倫心生恐懼，無奈躲進派出所，陳燕興更登堂入室要求談判，行徑極為囂張。

今年開始，林男找來在北海岸一帶惡名昭彰的「黑龍幫」出面，該幫幫主陳燕興多次上門施壓，更赤裸裸威脅孫家倫的人身安全。

本月19日下午，孫家倫離開護理之家時，陳燕興早已在外等候，他先是狠狠瞪著孫家倫，並驅車尾隨他下山，孫家倫因害怕而越開越快，陳燕興也猛踩油門一路跟蹤，雙方追逐約3公里，孫家倫最終躲進老梅派出所尋求庇護。

但公權力沒有逼退魑魅魍魎，陳燕興竟直闖派出所，指名要找孫家倫，表示自己想進護理之家「拿東西」，還要與孫家倫約時間「談判」，在公署內依然不減囂張氣焰，所長林文智則否決陳燕興的一切提議，陳燕興撂下狠話後憤憤離開，孫家倫驚懼交加，在員警護送下才敢回家。

陳燕興在19日時尾隨孫家倫下山，2人在山路追逐約3公里，孫家倫最終逃進派出所尋求庇護。（圖／本刊繪圖組）

本刊致電林姓地主，他推說收訊不佳，要求記者改傳簡訊到友人的手機，本刊於是傳訊詢問是否曾找黑道逼雙園長青搬離，林男友人代回應時避談黑道，表示雙園長青是林男一磚一瓦建立，如今卻遭霸占，地主還因此有家歸不得，認為院方「作賊喊抓賊」，所提供的訊息也與事實不符。

金山警分局表示，現已接獲孫家倫報案，而犯嫌行為已讓被害人心生恐懼，目前正蒐集犯罪事證，全案朝恐嚇案偵辦，也會加強雙園長青護理之家的巡邏，保護住民和員工不受騷擾。淡水警分局則回應，警方近年皆密切監控陳燕興，目前在轄區未發現不法行為，倘有不法犯行，必定絕不輕饒依法究辦。

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(中時電子報)