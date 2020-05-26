雙園長青護理之家（雙園長青）長年照顧重症失依老人，其林姓地主（林男）卻因欠債而拿土地房產抵押，更找上黑龍幫幫主陳燕興，想逼迫院方離開。本刊調查，陳燕興是北海岸一帶著名的狠腳色，曾因設局詐賭、暴力討債，把被害人逼得上吊，而被提報治平對象，多次進出監獄仍持續魚肉鄉民，是當地治安的一大隱憂。

本刊調查，陳燕興帶著黑龍幫橫行北海岸，以淡水、三芝等地為其活動據點，2003年時曾設局詐賭，以灌酒、下藥等手段讓被害者落入陷阱，曾有被害人在3小時內就被騙1600萬元，如果欠債者不還錢，陳燕興手段更是狠辣惡毒。

曾有一名郭姓土木工人遭陳燕興設局詐賭，短時間內就輸掉300萬元，陳燕興率眾到郭家搜刮財物、強行討債，最終郭男上吊，郭母見愛子慘死，卻因恐懼不敢聲張；陳燕興也曾將李姓被害人帶到陽明山毒打，強行押人遊街羞辱，並以貝瑞塔手槍護弓痛毆李男，打到護弓斷裂尚不罷手，兇殘行徑讓人髮指。

刑事局在2004年5月將他逮捕，依《槍砲彈藥刀械管制條例》、《殺人未遂》等罪移送法辦，也將他提報為治平對象，但苦窯的生活卻沒有讓他得到教訓，他近年重出江湖，並經營色情產業，會館被抄後繼續以各種其他方式魚肉鄉民。

本刊致電林姓地主，他推說收訊不佳，要求記者改傳簡訊到友人的手機，本刊於是傳訊詢問是否曾找黑道逼雙園長青搬離，林男友人代回應時避談黑道，表示雙園長青是林男一磚一瓦建立，如今卻遭霸占，地主還因此有家歸不得，認為院方「作賊喊抓賊」，所提供的訊息也與事實不符。

金山警分局表示，現已接獲孫家倫報案，而犯嫌行為已讓被害人心生恐懼，目前正蒐集犯罪事證，全案朝恐嚇案偵辦，也會加強雙園長青護理之家的巡邏，保護住民和員工不受騷擾。淡水警分局則回應，警方近年皆密切監控陳燕興，目前在轄區未發現不法行為，倘有不法犯行，必定絕不輕饒依法究辦。

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(中時電子報)