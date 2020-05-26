【1】民進黨地方主委改選！拿下新北高雄 海派撼動新系版圖

民進黨地方黨部主委選舉結果昨晚出爐，與各派系合縱連橫的海派強勢崛起，大獲全勝，囊括最具代表性的新北市和高雄市兩大重鎮，也撼動新系版圖。正國會系統拿下苗栗、台中、彰化、宜蘭、基隆、雲林、金門7席。英派則在台東等地略有斬獲。

【2】錢櫃施工續營業 練台生知情

台北地檢署偵辦林森錢櫃KTV大火6死案，上周以錢櫃董事長練台生涉過失致死等罪，諭知100萬元交保，並限制出境、出海。檢方發現，林森店電梯施工期間繼續營業，是由總管理處決定，而錢櫃都是直營，大火造成6人死亡，總管理處也要負責；檢方懷疑練知情，才將他改列被告。

【3】港版國安法只針對港獨和黑暴分子！韓正嗆 沒有國家可容忍分裂

大陸擬推「香港版國安法」引發極大爭議。主管港澳事務的國務院副總理韓正表示，要解決香港深層次經濟民生問題，需要有安定社會環境。港版國安法針對的是極少數搞港獨和黑暴之人；「哪有一個國家可容忍分裂及恐怖活動」。大陸人大昨開始審議該法；全國人大委員長栗戰書稱，審議該法是貫徹19屆四中全會精神，必能順利完成立法。

【4】餐飲業營業額年減逾22％ 創歷年最大跌幅

新冠疫情嚴重衝擊內需產業，經濟部統計，4月餐飲業營業額479億元，年減22.8％，創調查以來最大減幅，退回5年前水準；另外，4月零售業營業額為2778億元，年減10.2％，則為2009年以來最大減幅（扣除春節因素）。

【5】孟飛70勇健許願活百歲

80年代以《神鵰俠侶》中「楊過」一角紅極一時的武俠小生孟飛，25日在近140位親友祝福下，歡度70大壽！他說自己這輩子曲曲折折，真正體驗過所有人生高低起伏，現在最大的生日願望就是，希望危害全世界、比戰爭還可怕的新冠肺炎疫情趕快退去，不要再傷害人類，「人家說人生七十才開始，我什麼都擁有過了，對一切看得很開、很淡，錢也賺過很多了，只希望後半生過得快快樂樂、平平安安，多做點公益、幫助弱勢團體！」

(中時電子報)