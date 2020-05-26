傳奇大前鋒「石佛」鄧肯(Tim Duncan)生涯首季就是公牛王朝的「最後一舞」(1997-98)，意外的是目睹了麥可喬丹(Michael Jordan)的霸業，鄧肯仍然不為所動。「我正好是一個沒被喬丹感動的人。」

1998年，鄧肯才22歲就十分老成，他告訴Daily News說：「大家都愛喬丹，我也尊敬喬丹，但我不喜歡他。我不覺得他有很了不起，這世上其實沒人能真正打動我。」

話雖如此，鄧肯還是有欣賞的球員：「我以前是魔術強生的球迷，我希望像他那樣打球。卡爾馬龍(Karl Malone)、巴克利(Charles Barkley)也教了我很多。」

年紀輕輕的鄧肯發豪語要奪總冠軍，還預言引領下一個時代的人物會是布萊恩(Kobe Bryant)與賈奈特(Kevin Garnett)。沒想到22年後，鄧肯的預言全部命中，他自己奪下5座總冠軍，並且與Kobe、賈奈特同一年(2020)入選名人堂。

(中時電子報)