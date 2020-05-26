25歲鐵路警察李承翰去年7月3日晚間，在火車上處理逃票事件事，遭一名台南男子鄭再由持刀刺傷，送醫後仍於隔日上午宣告不治，引起全國注目。嘉義地院一審判鄭再由無罪。台南高分院昨（25日）召開準備程序庭，李承翰父母到場，親耳聽到鄭再由說自己中邪，還說：「既然要搞，就要把事情搞大！」

李承翰父母白髮人送黑髮人，要為兒子討回公道。（圖／報系資料照）

據《ETtoday》報導，昨日程序庭針對鄭再由的辨識能力、控制能力以及反社會型人格等精神鑑定的相關爭議點，由各方提出說明。檢察官林志峯直接質疑身心科醫師沈正哲，進行精神鑑定的方式有問題。

林志峯指出，沈正哲是在速食店帶一台筆電和鄭再由談話，從頭到尾只花幾小時竟然就能完成精神鑑定報告，故認為有再次進行精神鑑定之必要。檢察官林志峯昨日要求對鄭再由再次進行精神鑑定，李承翰父母也提出參與訴訟之申請，最後法官讓李父代表參與訴訟。

身心科醫師沈正哲遭檢方質疑，精神鑑定是有瑕疵。（圖／台中榮總嘉義分院官網）

鄭再由委任律師則表示，檢方、告訴人是因為原本的精神鑑定結果係有利於被告，才會主張再進行一次，其實根本沒有再送精神鑑定之必要。不過檢方、告訴人認為原本的精神鑑定是有瑕疵的，必須再做一次。

法官當庭詢問鄭再由是否承認犯行，他表示「知道」；法官再問：「那就是承認？」他點頭回達：「是。」並表示知道李承翰是警察，至於自己的犯案動機是「受到驚嚇」。

殺警兇手鄭再由。（圖／報系資料照）

由於鄭再由用水果刀當場刺向李承翰，法官為此特地問他是否認為警察會有危險，沒想到他竟回答「我只是想要警示一下」、「既然要搞，就要把事情搞大」，又說自己當時中邪了，又說自己當時嚇到，並坦承因認為警察的制服都很厚，所以刺下去不會怎樣。

據《聯合報》報導，李承翰父母在準備程序庭結束後，一句話都沒說，步出法院、坐上友人的車輛離開現場。

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(中時電子報)