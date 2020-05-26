管制近4個月，國內口罩將於6月1日起開放自由買賣，不少網友湧入口罩大廠中衛的臉書留言詢問，何時能在通路買到口罩，中衛也表示，昨天傳出口罩可望解禁的消息後，公司電話被打爆，訂單暴增20到30倍，甚至有人直接訂了10萬盒。

新冠肺炎疫情爆發後，引發民眾搶買口罩亂象，為穩定供需，中央流行疫情指揮中心從1月31日起徵收醫用口罩至今，口罩不僅不能出口，民眾購買也採限量的實名制。近日台灣疫情趨緩，指揮官陳時中昨宣布，擬於6月1日起恢復口罩自由買賣，中央只要確定有足夠的口罩庫存量可用時，剩下的口罩就會開放口罩商外銷及買賣。

《中央社》報導，在口罩可望解禁後，中衛的電話被搶買口罩的客戶打爆，甚至有人一次就訂了10萬盒口罩。TVBS則引述中衛說法，指訂單量暴增20到30倍。

此外，中衛的臉書昨也湧入網友留言，詢問口罩禁令解除後，中衛何時會在通路銷售口罩？可以下訂嗎？

(中時電子報)