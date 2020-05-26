今天鋒面逐漸接近，中南雲多偶雨，各地留意午後雷陣雨。氣象局表示，鋒面主要影響落在今天深夜以後，容易生成中尺度對流系統，消消長長偶而有較大雨勢發生，周三(5/27)鋒面影響最顯著，整天降雨明顯，西半部、東北部有局部大雨發生的機率。

據氣象局最新資料顯示，今天午後熱對流發展比起昨天明顯，全台各地中午後都要留意雷陣雨，特別是山區、東北部地區。之後鋒面晚間至深夜抵達，主要影響是在深夜以後，鋒面上頭容易生成中尺度對流系統，伴隨著劇烈天氣。

氣象局說，周三主要受鋒面影響，雨最大、整天有雨，西半部、東北部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，花蓮、臺東也有局部雨。周四(5/28)整體降雨南移，中南部、東南部有雨或雷雨，其餘地區雖有局部雨，但強度減弱、降雨空檔增加。周五至下周一（5/29~6/1）鋒面遠離，臺灣附近吹著西南風，中南部有局部雨，其他地區多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

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(中時電子報)