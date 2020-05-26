中國、印度雙方於本月2日因為邊界問題爆發大規模的鬥毆事件，原本打算在上週進行協商，但談判最後卻破局，中國與印度各持己見，沒人願意退讓，因此，印度決定派兵進駐戰備地區，而中國也加強兵力至邊境，並將「西海艦隊」指派至衝突前線。

綜合外媒報導，中、印2國軍隊本月初在邊界拉達克（Ladak）巡邏時爆發衝突，多達250名士兵互毆，最後雙方經協調後才散去，不過在18日及20日的協商中，雙方在邊界控制線（LAC）無法取得共識，中方不滿印度越界修築公路、印度則對於中國單方面要求退讓控制範圍表達不滿。

對此，雙方都派兵進駐邊界，印度陸軍司令納拉文（ManojMukund Naravane）將兵力集中在拉達克東部，步兵營、步兵師則趕往前線與中國解放軍對峙；而根據印度軍方公布的畫面，可以看到雙方在班公錯湖（Pangong Tso）對峙的畫面，印軍沿著公路往東前進，中方則派出軍車以及「西海艦隊」攔截。

根據21日的衛星雲圖顯示，畫面中已不見印度軍隊的蹤影，至於解放軍「西海艦隊」則是在雙方於2017年爆發「洞朗事件」的衝突地點待命。

根據《自由時報》報導，「西海艦隊」隸屬中國陸軍船艇部隊，為邊防巡邏艇中隊，主要任務負責邊境的物資補給、運送，除此之外，班公錯湖、興凱湖、黑龍江、鴨綠江上的邊防巡邏也是由他們負責。

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(中時電子報)