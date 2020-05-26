《美股》陣亡將士紀念日 周一美股休市 07:442020/05/26 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國周一（5月25日）為陣亡將士紀念日，股市等金融市場休市。 (時報資訊) #陣亡將士紀念日 #美股 #美股休市 #美國周 #金融市場 也許您會感興趣 推薦閱讀 國外指數期貨贏家專欄－解封在即 美股月線攻防戰 04:102020/05/22 證券．權證 經濟回升 美股可望重返多頭 04:102020/05/22 投資理財 富邦證：高評等債 避險優選 04:102020/05/22 全球財經 《美股掃瞄》美中緊張升高 美股收黑 08:182020/05/22 財經 多頭回來了？分析師：美股年底創高不是夢 11:432020/05/22 財經 阿里2020財年GMV破1兆美元 04:102020/05/23 全球財經 數據差不可怕！這3件事恐干擾本周美股 09:462020/05/25 財經 無畏金融市場亂流 美元投資級資產迎收益 21:122020/05/25 財經 財經熱門新聞 15檔振興券概念股 歡呼 - 財經要聞 - 工商時報 台股高殖利率股 更香了 - 財經要聞 - 工商時報 華為突圍找三星 台積電護單不放手 - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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