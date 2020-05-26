高雄市長韓國瑜日前發出影片，呼籲支持者6月6日不要去投票，自由作家洛杉基稱此為奇招。想出該招的人，竟是台北市長柯文哲的前幕僚劉坤鱧。

對於韓國瑜的蓋牌奇招，洛杉基日前在臉書直言，韓國瑜請韓粉不要出門投票是高招。對於上次總統大選，洛杉基認為大選過程有蹊蹺，選票有可能遭到操作。因此，若此次投票的人清一色是罷韓，那麼投票率等於罷韓得票率，中間就沒有作票空間！

對2020大選有疑慮的還有劉坤鱧。劉坤鱧接受港媒《中評網》訪問時表示，他願意來幫忙是因不捨韓國瑜被糟蹋。劉直言，2020總統大選出現不少開票亂象，雖然當時黨中央曾允諾要有監票部隊，可後來卻不了了之。這次監票是複製柯文哲2014年的經驗，將讓義勇軍更有組織完成監票作業。

劉更表示，接下來「穿雲箭APP」的監票系統即將上線，到時就能即時掌握18高雄各監票所的人數，屆時會統一報由國民黨中央。

(中時電子報)