行政院長蘇貞昌昨（25）日與民進黨中南部、東部立委餐敘，除聚焦紓困、振興議題，也不忘感謝大家防疫期間給予行政院的協助，也提到去年初組閣時，曾被藍營取笑「輸越多官越大」，如今大選勝利，也感受到「贏的滋味」。

蘇貞昌與立委餐敘，回憶起回鍋閣揆的心路歷程，《鏡週刊》報導，據轉述，蘇貞昌剛上任院長時，被國民黨嘲笑輸越多官做越大，他也是咬牙努力把事情做好，現在開出成績單，不少國民黨立委質詢後也誇他和行政團隊，直呼「贏的滋味真的很好」，也提醒立委和行政團隊繼續團結贏下去。

此外，下週六就是罷韓投票，若罷免案通過，民進黨陳其邁將成為補選熱門人選。報導提到，陳其邁面對立委起鬨發表畢業感言，僅苦笑回應，表示當初高雄市長敗選時，自己和立委李昆澤去謝票「頭都抬不起來」，不過在行政院與蘇貞昌學了很多絕招，現在可以大聲說「有政府，會做事」。

(中時電子報)