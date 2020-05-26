高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，投票將在6月6日舉行。對此，綠媒老董吳子嘉從民進黨高雄市黨部主委選舉進行分析，他認為，代表菊系參選的高雄市議員高閔琳輸給獲得英系與海派支持的趙天麟，這代表著高雄反新、反菊勢力集結，罷韓主要是由新系發起，現在主委選到撕破臉，短時間內難平復，他預測，罷韓不會過關。

高雄市黨部主委選舉，高閔琳輸給趙天麟，高表示，期待未來的民進黨高雄市黨部在趙天麟的努力下，將會帶領黨內同志持續推動黨務改革、努力重返執政、拚議會過半，她也會與趙一起努力。高感謝每位黨員朋友，讓高雄黨職改選過程順利圓滿；感謝大家的高度參與，讓黨內民主繼續前進。對此，據《中評社》報導，吳子嘉認為，民進黨高雄市黨部主委選舉，新系與海派廝殺，為罷韓增添變數。

吳子嘉指出，Wecare高雄等罷韓團體，背後是新系的人所發起，而趙天麟與高閔琳在主委選舉過程幾乎撕破臉，其中街頭出現寫著「阿舅要回來了」的布條，指涉性針對陳菊胞弟陳武進可能性極高，就是在批評陳菊。吳認為，這個一定是綠營內部所為，等於主委選舉綠營內部選到撕破臉。地方黨部主委選舉殺到見骨，新系還會幫忙動員罷韓嗎？吳直言，難道新潮流去動員投票，讓罷韓成功，再讓與海派合作的英系行政院副院長陳其邁回來補選，新系「頭殼壞掉」？他預測，少了新系動員，罷韓不會過關。

(中時電子報)