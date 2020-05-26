桃園市中壢區一對夫妻帶著孩子在外租屋，但已積欠3個月房租共51000元，房東上門收租金，但他們卻瘋狂開嗆，認為房東給人欠錢很正常，還說賓為有疫情所以本來就應該要拖延繳房租。不過網友發現他們將租來的房子拿來當麻將場，自己「抽頭」賺錢，讓這些賭客在租屋處抽菸，連自己孩子的健康都不顧。

房東PO文抱怨。（圖／爆怨公社）

一名網友昨（25日）在臉書社團「爆怨公社」發布一段嗆聲影片，表示影片中的房客前2個月欠租46000元，這個月又欠5000元，一共欠租51000元，到現在都不肯付錢。這對房客在影片中態度十分囂張，不僅罵房東是神精病，還說：「租人家房子不用給人家拖延的哦？」以及「有疫情是可以拖延」等語，引起網友公憤。

房客反擊房東。（圖／爆怨公社）

黃姓女房客也PO文反擊，表示房東只PO對她有利的影片，自己也要平反，但PO出的影片卻沒有聲音，無法聽到其他的對話內容，所以完全沒有起到平反作用。黃女表示，這個月積欠的5000元早就告知會在29號付，但未提到之前欠的2個月房租要不要還。至於黃女在影片中嗆爆房東，她表示那是因為房東拍桌子，但家裡有小孩，「碰觸到小孩這塊我沒辦法冷靜處理」。

網友貼出影片，發現男性房客手抱小孩還嗆聲。（圖／爆怨公社）

網友看後紛紛表示，「觸碰到小孩這一塊？妳確定妳能教出有道德觀的小孩嗎？」、「欠3個月還可以扯到小孩」、「原來欠錢可以那麼理所當然啊」、「見識到所謂的人不要臉天下無敵」、「房東太倒霉了」、「不要拿小孩出來當擋箭牌」、「為什麼繳不出房租還要生3個」、「孩子有這種爸媽真的很可憐」。

男性房客PO文，找賭客到租屋處開「菸桌」。（圖／臉書）

還有網友發現，房客臉書PO出烤肉時吃豪華海鮮大餐、車子鑰匙是保時捷等截圖，甚至還在臉書公開找賭客到租屋處打麻將，以「抽頭」房式賺錢，還特別註明是「菸桌」，不僅已違法，也完全不顧孩子的健康，紛紛認為相當不可取。

網友翻出房客過去PO文，發現他們開名車、吃海鮮大餐。（合成圖／臉書）

(中時電子報)