新冠肺炎疫情衝擊飯店業營運，誠品生活（2926）旗下誠品行旅雖難逃影響，但在集結集團資源、祭出「發票變現金」活動救援奏效下，單月平均住房率力守約4成底線。總經理王本仁表示，誠品會員貢獻使誠品行旅守住不裁員、不減薪、不休無薪假的3道防線。

誠品集團因應新冠肺炎疫情，今年首度串連旗下事業體實體與網路通路，共同推出「解悶逛誠品，發票變現金」活動，憑全台誠品生活、誠品書店、誠品網路書店消費的實體發票，可享誠品行旅住房最高全額折抵、及用餐最高半價折抵優惠。

王本仁表示，擁有104間客房的誠品行旅，過去有8成客源為國際觀光客，面對疫情致使主力客源「斷炊」挑戰，集團「發票變現金」活動成功救援，3、4月平均住房率守穩約4成底線，隨著效益逐步發酵，5月已回升至6成以上，且6、7月亦已突破6成。

王本仁指出，「發票變現金」除增加誠品會員消費黏著度，亦使非會員有機會成為誠品會員，誠品行旅3月以來住客超過9成來自誠品會員貢獻，亦使誠品行旅守住不裁員、不減薪、不休無薪假的3道防線。

對於誠品行旅未來是否有拓展據點計畫，王本仁表示，目前還沒有明確的具體標的，但海內外均持續有合作邀約，主要來自華人地區，目前預期以與業主合作、提供管理經營的營運模式拓展發展較有可能。

誠品生活2012年轉投資設立誠品旅館事業，目前實收資本額1.5億元，於松菸文創園區籌備「誠品行旅」首處據點，2015年3月開幕迎賓，近2年均獲「富比士旅遊指南」（Forbes Travel Guide）推薦旅館及「台北米其林指南」酒店評鑑「黑3」推薦。

據誠品生活財報揭露，誠品行旅雖尚未實現獲利，但開幕以來營運績效持續好轉。雖受陸客自由行限制來台利空影響，2019年平均住房率仍提升至7成，全年營收2.91億元，年增9.24％，稅後虧損0.21億元，虧損幅度年減5.75％，均為開幕以來最佳。

不過，誠品生活坦言，先前曾以今年達損益兩平為目標，但去年虧損減少幅度落後預期，仍有待再接勵提升。面對新冠肺炎疫情衝擊，誠品行旅2020年首季稅後虧損即達0.24億元，幅度已超越近2年全年，達成損平進度恐再度延後。

(時報資訊)