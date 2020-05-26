外貿協會突破地域限制，全球資通訊指標大展「台北國際電腦展(COMPUTEX)」首度於6月2日至4日線上推出「#COMPUTEXOnlineTalks」，邀請BenQ Business Solutions Alliance(明基佳世達解決方案聯盟)、Delta Electronics(台達)、NVIDIA(輝達)、Qualcomm(高通)及Supermicro(美超微)等指標大廠，探討如何透過5G及AIoT關鍵技術推動科技創新，實現跨界融合的智慧未來。

隨著5G技術崛起，科技不再只是想像，#COMPUTEXOnlineTalks將以5G為核心，透過人工智慧與物聯網等支援，從智慧晶片到主機板、自駕車到智慧城市，各式各樣商業應用將於各場域具體展現成果，為未來科技生活描繪出更清晰的輪廓。

2020年#COMPUTEXOnlineTalks將於6月2日上午10時，由輝達創辦人暨執行長黃仁勳開啟序幕，以推動人類前進的AI創新為出發點，探討AI如何影響每個行業，並為全人類帶來更健康、更安全和更高生產力的成果。緊接著下午1時，美國高通公司資深副總裁暨全球業務總裁Jim Cathey將分享人工智慧結合5G的進展將如何驅動創新的爆發，使新世代的智慧與連網服務能豐富我們的生活，並對全球經濟帶來深遠影響。

6月3日上午10時，將由美超微總裁暨執行長梁見後開場，以Supermicro全新的雲端伺服器系列以及5G與智能邊緣運算解決方案為出發，分享基於雲端原生5G及開放式無線接取網路架構 (O-RAN)所設計之伺服器等級解決方案領先邁入5G高速世界的關鍵。同日下午1時登場的台達電，探討如何由節能綠建築進而邁向健康建築。

6月4日上午10時由明基佳世達解決方案聯盟登場，佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻帶領來自電腦運算(友通)、網通(明泰)、資安(其陽)等領域專家，剖析如何透過5G、AIoT，盤點並規劃人、貨、場的流程，協助醫院、工廠、企業和商店，共同進入雲端轉型的新時代。

外貿協會葉明水秘書長表示，2020年#COMPUTEXOnlineTalks集結國內外指標科技業者分享最新趨勢、引領產業方向，在瞬息萬變的大環境下持續帶動產業正向循環，致力建構全球科技生態系。2020年#COMPUTEXOnlineTalks將於6月2日至4日台北時間於線上播出，全程以英文進行。

(時報資訊)