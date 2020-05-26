友訊(2332)經營權之爭戰火紛飛，公司派擬延長戰線，將股東常會召開日期改至6月29日，藉此反制市場派，此舉遭解讀，有意將委託書大戰「打回原點」，證交所對此也開罰30萬元、並限期改善，只是經營權之爭越演越烈，看來不到經營群塵埃落定之時，雙方勢必持續過招，只是在這一來一往的交鋒中，恐早就已經使友訊這塊曾為台灣網通的「金字招牌」蒙塵，絕對不是市場、投資人樂見的。

友訊昨日董事會，會中決議將更改股東常會召開日期至6月29日，藉此反制市場派，企圖將原先已經啟動布局的委託書大戰「打回原點」，惟獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳因有獲證交所致函，認定仍為友訊之獨立董事，並可出席友訊日董事會，但昨現場氣氛緊張，兩位獨董並未順利進入董事會會場，故也行文向證交所及金管會檢舉。

友訊經營之爭越演越烈，友訊昨日董事會，公司派決議將更改股東常會召開日期至6月29日，藉此欲反制市場派已經啟動的委託書收購，企圖將原先已經啟動布局的委託書大戰「打回原點」，市場人士則分析認為，此舉若成立，象徵的含意就是徵求委託書重新開打，另外，則是在市場派、公司派都加入委託書股權收購下，自然也墊高成本，市場派也恐將付出比原先預估更多的銀彈。

友訊公司派大分貝抨擊，「台鋼集團涉嫌以多家上市櫃公司資金綁定委託書通路，不當、不法收取股東會委託書，用極低成本、入主上市櫃公司，操控極大利益；委託書壟斷現象，已造成很大的公司治理問題」、且「市場派取得股東名冊以大肆收取6月15日股東常會委託書，竟策動鐘祥鳳與馮忠鵬故意於股東常會已經停止過戶期間，召集6月1日股東臨時會，先是要解任董事長高聚投資公司，後在經公司取得事證宣告二獨董當然解任後，臨股會加碼將解任五席董事，有損股東權益」!

友訊獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳昨於聲明中秀出證交所於5月20日函意旨，證交所認定馮忠鵬、鍾祥鳳均仍為友訊之獨立董事，並請獨立董事馮忠鵬及鍾祥鳳出席友訊昨(25)日董事會，但兩人並未順利進入董事會會場，且指稱友訊公司並未通知兩位獨立董事今召開董事會一事，故直指該董事會「顯屬違法、無效，並行文向證交所及金管會檢舉」。

面對公司派祭出更該股東會日期一招術，兩位獨董委託律師宋重和表示，6月15日是有效通過的股東會，但昨違法董事會通過延到6月29日就是違法的股東會召集，如果執意要延到6月29日，將會向地方法院提出假處分。

證交所則已經針對友訊昨(25)日公告其董事會通過變更其109年股東常會召開日期為6月29日，考量距原公告之股東常會日期僅21日，且變更後日期之已無法符合公司法相關規定，且亦未能充分說明如何確保股東參與股東常會之權利對友訊處以30萬元罰款，並限期改善。

友訊經營權之爭堪稱「台灣網通霹靂火」，自兩位獨立董事4月初公告將召集臨時股東會，打出友訊必須「改革」、「回歸專業經理」，此後一連串的發展已經超乎想像，以創辦人高次軒遺孀為首的董事長胡雪，頻頻出招，招招瞄準市場派，一路從找來佳世達(2352)幫襯，解任明泰(3380)董事長李中旺，再進一步解任友訊獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳，以及副董事長暨董事的李中旺，再到昨日的董事會，直接決議更改股東會日期，更是「神來一筆」，相信不到經營群塵埃落定之時，究竟花落誰家沒人說得準，未來公司派還會如何出招、市場派也得準備接招，只是在這一來一往的交鋒刀光劍影下，公司的前景、股東的權益，或者是苦心建立的品牌形象，恐陷入「三輸」。

(時報資訊)