5月25日是世界預防中風日，彰銀（2801）贊助華山基金會「愛老人 動起來」公益活動，在華山人瑞天使站舉辦捐贈儀式，董事長凌忠嫄率先宣布認捐450份端午關懷禮致贈弱勢長輩，並提醒民眾防疫也要顧健康，在家更要勤運動。

為鼓勵長輩們在防疫期間保持正常生活作息、多運動顧健康，彰銀與華山基金會將每年在台北市舉辦的大型老人運動會，轉變為小而美的個人運動操，並特別請來專業體適能老師為長輩示範居家簡易伸展操，讓長輩外出、居家都能透過適度運動預防中風危險。

凌忠嫄也陪同到場長輩一起跟隨老師動起來，會後更提醒大家勤洗手、注意環境清潔，力行「防疫新生活」運動，在落實防疫之餘也要放鬆樂活。同時，彰銀也特別藉由活動，呼籲社會各界與善心民眾照顧弱勢長輩不能等，防疫也要做公益。

彰銀指出，突如其來的新冠肺炎疫情造成國人生活型態及經濟活動驟變，連帶讓社服團體募款不如預期，如華山基金會首季捐款年減達35％，若情況持續恐影響弱勢長輩服務，使長輩生活處境雪上加霜，盼社會大眾繼續給予支持，有錢出錢、有力出力。

華山基金會為照顧弱勢長輩，已在全台成立389個愛心天使站，秉持在地老化、社區互助、補不足理念，免費提供在地失依、失能、失智「三失」老人到宅服務。目前發起「愛老人 動起來」公益行動，希望用愛串聯各方力量，讓全台弱勢老人在防疫期間不孤單。

彰銀表示，該行長期關注社會問題，投身公益行動，除關懷弱勢獨居老人，提供弱勢學子助學金及協助培育偏鄉體育選手發展外，並秉持以客為尊、照護員工、樂活環保愛地球信念，持續深化永續經營、善盡企業公民責任。

(時報資訊)