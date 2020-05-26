櫃檯買賣中心針對三商家購公司(2945)違反重大訊息申報相關規定，處以新臺幣1萬元違約金。

三商家購公司109年4月30日董事會決議增列股東常會召集事由，係屬櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」(下稱興櫃審查準則)第34條第1項第32款所稱重大訊息，該公司未依規定時限辦理重大訊息公告，櫃買中心爰依興櫃審查準則第47條規定對該公司處以新臺幣1萬元之違約金。

(時報資訊)