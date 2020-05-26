《店頭市場》三商家購重訊違規 遭罰1萬元 08:022020/05/26 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心針對三商家購公司(2945)違反重大訊息申報相關規定，處以新臺幣1萬元違約金。 三商家購公司109年4月30日董事會決議增列股東常會召集事由，係屬櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」(下稱興櫃審查準則)第34條第1項第32款所稱重大訊息，該公司未依規定時限辦理重大訊息公告，櫃買中心爰依興櫃審查準則第47條規定對該公司處以新臺幣1萬元之違約金。 (時報資訊) #三商家購 #審查 #準則 #重大訊息 #處以 也許您會感興趣 推薦閱讀 基隆拚觀光 林右昌推跳島遊 04:102020/05/22 地方新聞 捷運綠線延伸彰化 新增1站送交通部審查 17:312020/05/22 生活 悶熱潮濕讓「私密處」臭臭？專家授4招擺脫異味 23:012020/05/22 生活 資料不全 台東焚化廠審查延宕 04:102020/05/23 地方新聞 針對紓困疑難案件 大新營6公所試辦共同審查 19:062020/05/23 生活 設律師資格審查會 全聯會樂觀其成 23:032020/05/23 社會 民法成年下修18歲 朝野有共識 04:102020/05/24 政治要聞 三商家購違反重訊申報規定遭處1萬元違約金 15:512020/05/25 財經 保德信人壽標售 金管會五要求 04:102020/05/26 金融．稅務 臺銀人壽再獲ISO 27001驗證 04:102020/05/26 社會新聞 財經熱門新聞 15檔振興券概念股 歡呼 - 財經要聞 - 工商時報 台股高殖利率股 更香了 - 財經要聞 - 工商時報 華為突圍找三星 台積電護單不放手 - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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