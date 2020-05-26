高雄市長韓國瑜罷免投票將在6月6日舉行，前高雄市新聞局長王淺秋在廣播節目上談到罷韓議題時，提到一句「高雄人比較好煽動」，引起外界討論，甚至還有人質疑，她腦袋裡裝什麼？對此她回應，她腦袋裡裝的跟外界所想不一樣。

王淺秋昨(25日)晚在臉書上表示，有人質疑她腦袋裡裝什麼？她覺得這問題很有趣，並且反酸「我只能確定，我腦裡裝的一定跟妳不一様！」並希望大家都能過得幸福快樂。同時，她也在文末TAG，「我是高雄義工」、「是喜歡熱情直爽好打抱不平的高雄人」。

王淺秋在臉書發文中並沒有明言是誰在質疑她。惟根據《自由時報》報導，在王淺秋PO文之前，名嘴黃光芹就在臉書批「煽動說」說法，指王淺秋「妳就在煽動仇恨！」且還在文末TAG「腦袋裡裝了什麼」。

而對於王淺秋和黃光芹隔空交鋒，網友們則表示，「王局長，我腦袋裝遼闊草原，清澈藍天，澎湃海洋，明燈一盞，好幸福喔！」、「淺秋腦中與心中只有是非與正義」、「淺秋腦中創意無限」。

(中時電子報)