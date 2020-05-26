印度一名男子因為覬覦妻子的巨額嫁妝，涉嫌陸續用兩種毒蛇殺妻，他第一次以山蝰謀殺妻子失敗後，又買了一條眼鏡蛇，趁妻子熟睡時扔進房間，導致妻子在睡夢中喪命。當地警方獲報後，已將殺妻的男子與賣蛇的人都逮捕了。

據《法新社》報導，印度南部喀拉拉邦當地，本月25日傳出，一名27歲男子蘇拉傑（Sooraj），曾在今年3月，抓了一條劇毒蛇類山蝰（Russell's viper）咬傷妻子烏斯拉（Uthra），導致她住院近2個月。本月初，烏斯拉好不容易出院，返回娘家休養時，蘇拉傑又向蛇販買了一條眼鏡蛇，把牠扔向仍在睡夢中的妻子，活活把另一半咬死。

當地報導指出，死者烏斯拉富裕，當初結婚時，娘家給了近百枚金幣、一輛新車和約50萬盧比（約新台幣20萬元）的現金當嫁妝；而涉嫌以毒蛇殺妻的蘇拉傑，只是一個私人銀行員工，家境並不理想，兩人婚後育有一子。由於蘇拉傑在妻子死亡後，頻頻捍衛自己對妻子財產的所有權，烏斯拉的父母開始懷疑，女兒的死因可能與財產有關。

而當地警方也表示，蘇拉傑擔心與烏斯拉離婚，就要歸還所有嫁妝，「那時起他就決定殺了她」。目前蘇拉傑與賣蛇的人都被逮捕，詳細案情當地警方還在釐清中。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)