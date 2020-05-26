近日透過LINE通訊軟體轉傳，在YouTube上有一支謠傳鴻海創辦人郭台銘深夜突然中風消息的影片，影片已有近3萬人觀看，隨著消息擴散也引發民眾關注，本刊也立即向郭台銘辦公室查證傳言屬實與否，確認此影片內容屬實？

在影音串流平台YouTube上，一個名稱為「High娛樂」的頻道在5月22日發布了一則關於介紹郭台銘的影片，標題為「郭台銘深夜突中風急送醫，腦血管破裂一邊身子全無感，老婆曾馨瑩一刻不離開，江蕙關之琳劉嘉玲林志玲蔡琴都來了，記者都來到醫院門口，家人不接受採訪？」觀看次數已經有2萬8千多次。

對此則影片訊息，經與郭台銘辦公室查證後，永齡基金會執行長劉宥彤表示：「唉……假新聞！」並進一步說明這個狀況經常發生，「很多名人都會被機器人做假消息，而且這些假消息有些過去也出現過，大部分都是亂湊一下就出一個。」

劉宥彤表示，知道YouTube平台官方會定期檢查這些假消息並進行下架，看YouTube那陣子有沒有在清理就是。

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(中時電子報)