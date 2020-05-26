小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（26日）財經重點。

【1】15檔振興券概念股 歡呼

台灣防疫有成，進入疫後新生活，行政院將拍板釋出振興券，擴大加惠族群，力拚國內消費，包括大眾運輸的台灣高鐵、餐飲業的美食-KY、王品、飯店業的晶華、華園等15檔振興券概念股振臂歡呼。

【2】力挺台股 散戶銀彈連六月創新高 4月證券劃撥存款餘額增至2.27兆

台股4月反彈狂飆1,284點，重登萬點並衝向「萬一」，主要全靠散戶力挺。根據中央銀行公布的4月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額續增至2.27兆元、連續六個月創新高。

【3】台股高殖利率股 更香了

上市櫃年度現金股利大致出爐，受疫情打亂企業成長腳步之下，整體配發金額1.36兆元，法人認為，台股雖然跟進國際市場氛圍，現金股利同步縮水，但高殖利率優勢吸金力道可望更為集中，成為長線資金布局目標。

【4】熱錢湧興櫃 一天三檔飆50％

興櫃市場成為台股新天堂樂園，在熱錢不斷湧入下，今年來共有敏成、金萬林等八檔漲幅翻倍，成為投資報酬率最高的市場，羡煞所有股民。25日更有普生、安盛生及經絡醫三檔開盤後不到15分鐘即飆漲五成，觸及熔斷機制（暫停交易），停止交易直至終場。

【5】功率元件爆訂單 Q2供不應求

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，但隨著各國政府解除封城禁令並開始重啟經濟活動，用於在家遠距工作或遠距教學的伺服器、筆電及平板、WiFi網通設備等出貨續強。

(中時電子報)