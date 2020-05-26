時代力量立委陳椒華昨(25日)在立法院提案，卻被民進黨桃園市議員王浩宇發現，她在文中竟然用使用了「台灣執政黨當局」，陳椒華隨後在臉書道歉。但也有網友發現，除民進黨立委高嘉瑜外，同黨和林楚茵也在該提案簽名，對此林楚茵也在臉書上發文澄清。

林楚茵昨晚在臉書上表示，針對陳椒華委員的提案，她還原過程說明如下：「今日我在財委會剛質詢完，陳委員拿該提案給我簽，但沒過多久我就發現內容及用語不當，隨即撤簽。」並感嘆道，這件事現在已被有心人士誤導已成案。但對於外界的質疑，她也希望能夠澄清，「與事實不符，謹說明於上。」

不過，網友們卻紛紛問起另一位當事人，「內容、用語欠妥，林委員你有告知高嘉瑜?」、「妳明明就知道高嘉瑜也有簽，為什麼沒提醒她？難道高嘉瑜不是民進黨的嗎」、「高嘉瑜呢？」。而林楚茵則回應，「每位立委有其簽署法案的權力！」。

(中時電子報)