一向熱衷在推特上發表各類看法的美國總統川普總是「語不驚人死不休」，這回竟然在推特上不僅隱射前共和黨議員、現為微軟全國廣播公司主播的斯卡伯勒可能與一場發生在他任議員時辦公室內的實習生死亡有關，甚至指點檢方要如何辦案，但此類陰謀論遭到同黨議員的反彈，直嗆「這會毀了我們的」。

一名28歲的克勞修蒂斯（Lori Klausutis）於2001年被發現在喬．斯卡伯勒（Joe scarborough）的辦公室去世，一名法醫判定其為意外死亡，稱她因未確診的心臟病而昏倒，頭部撞在了桌子上。而據美媒《國會山莊報》報導，川普24日在推特上稱，「關於斯卡伯勒那個神經病，其實有很多有意思的內幕。一個年輕的馬拉松跑者（指克勞修蒂斯）會突然死在他的辦公室，頭部撞到他的辦公桌死亡？我覺得有很多故事在後面...可能是婚外情？所謂的調查員又在哪？！」

而在同日，川普又發另一則推文稱要趕快對克勞修蒂斯的死進行調查，「對她頭部一擊？屍體在他的桌子下面？突然離開國會？真是佛羅里達的熱門話題…而且他是個神經病（他的收視率很低）。繼續挖案，動用出色的法醫！」。

事實上，川普曾在2015年和2016年經常成為斯卡伯勒「早安，喬」的節目來賓，但之後他和斯卡伯勒的關係惡化，斯卡伯勒也成為經常批評川普的媒體人之一。而川普在這個月初就持續發布此類陰謀論，甚至要求微軟全國廣播公司的母公司對斯卡伯勒進行調查。

此類無根據的陰謀論指控也遭到了共和黨議員金辛格（Adam Kinzinger）的反對，呼籲川普停止宣揚「完全沒有根據的陰謀論」，並在推特上表示，「別說了，停止散播它，停止製造妄想症，它會毀了我們的」。

(中時電子報)