新冠肺炎疫情衝擊全球，為管制疫情蔓延，日本宣布緊急事態宣言，呼籲民眾減少出門、待在家中做好防疫工作。有3名日本男子，竟突發奇想到「無人島」生活挑戰「終極隔離」，並將在此期間的生活紀錄放在社群媒體上，引發網友關注。

3人決定挑戰在九州的無人島生活後，為了解決交通及行李運送問題先和當地漁民進行交涉；取得同意後便帶著簡單的生活工具包括：釣竿、開山刀、鋸子、帳篷、廚具、和調味料等，同時考慮到緊急應變的食物，還在登島前購買了一隻雞一起帶到島上。

抵達無人島後，為了尋找適合的紮營地點，先行探索一番，還看到了未知動物的足跡。而為了體驗原始生活，3人利用島上的植物製作了「衣服」，之後便開始全心投入這未知的探險。3人在島上的生活包括搭帳篷、生火、捕魚、料理等樣樣自己動手。

為了增加島上生活的樂趣，還使用漂流木及石頭和繩子製作槓鈴訓練體能；而在體驗原始生活的期間，也碰到不少困境，如因為島上風太大，3人只得另尋一處山洞棲身，過程中還意外發現一間廢棄教室，種種新奇體驗令人大呼驚奇。

3人在無人島住滿1個月後，目前已回歸正常生活，其中一位成員Ken（けん）在社群媒體上PO文，表示雖然在島上的生活事事都必須自己動手，卻帶給自己活著的真實感受，是在文明社會中無法體驗到的，在疫情結束後，希望有機會能和對野外生活有興趣的人一起再度登島。

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(中時電子報)